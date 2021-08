Barcellona, la maglia numero 10 valeva 20-30 milioni a stagione

DOPPIA BEFFA

L'addio di Messi mette dà un duro colpo anche al merchandising blaugrana

E ora che fare delle decine di maglie con Messi già stampato sulla schiena, sopra il numero 10? Le 'camisetas' dell'argentino per la stagione 2021-2022 sono scomparse dai negozi ufficiali del Barcellona appena è stato annunciato il suo passaggio al Paris Saint-Germain. Ora sarà lo sponsor tecnico Nike a decidere il loro destino, una volta che il club le avrà restituite. Da questo punto di vista la perdita economica attesa non preoccupa eccessivamente i blaugrana. Il Barça cancella Messi: tolte le sue foto dal Camp Nou Getty Images

Vedi anche Calcio estero Barcellona, Messi via… per soldi: i motivi dell’addio Il Barça ha circa due mesi per spedirle, ma il numero di maglie del sei volte Pallone d'Oro che dovrà essere restituito non sarà particolarmente significativo perché nome e numero sono generalmente applicati in negozio, in modo da assecondare i desideri degli acquirenti. Il dato che tiene in ansia il cassiere è piuttosto un altro: su 10 maglie del Barcellona vendute, otto portavano sulla schiena nome e numero di Messi. Il che significava entrate tra i 20 ed i 30 milioni a stagione.

Adesso il club conta di vendere cinque maglie su 10 con il nome di Depay così da impedire che il calo superi il 30% nel breve termine. La divisa casalinga del Barcellona per la stagione 2021-2022 era acquistabile già dal 16 giugno. Così, i tifosi hanno avuto quasi due mesi per comprarla con il '10' di Messi. Ed era frequente vederla sfoggiata per le strade della città, mentre praticamente tutti davano per scontato che 'Leo' sarebbe rimasto un gioiello del Camp Nou. E invece...