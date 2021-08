Barcellona, Messi via… per soldi: i motivi dell’addio

BARCELLONA

Il club catalano avrebbe sforato il salary cup anche con Messi sotto contratto a zero euro

di

Simone Malagutti

Le lacrime di Messi che dice addio al Barcellona fanno il giro del mondo provocando reazioni contrastanti: da una parte chi apprezza la fragilità del fuoriclasse nel momento in cui si chiude il capitolo di un'intera vita; dall’altra chi gli rinfaccia un falso amore verso la maglia blaugrana. Se amava tanto il Barça, non poteva decurtarsi lo stipendio oltre il taglio del 50% previsto dall’ultimo accordo? La risposta è NO! Messi, addio al Barcellona tra le lacrime Getty Images

Il regolamento della Liga prevede un salary cap, più precisamente un “limite di costo della rosa sportiva” che comprende varie voci (la più rilevante delle quali è ovviamente lo stipendio dei calciatori) e non deve superare il 70% del fatturato di un club.

Ebbene… I blaugrana nel 2019 avevano un tetto di spesa fissato a quota 656 milioni di euro, cifra che l'anno successivo (visto l'aumentare dei debiti) è stata quasi dimezzata. Ora, stante l'ulteriore indebitamento del club catalano, la Liga ha abbassato ancora la soglia di spesa a disposizione del Barcellona, che sembra essere crollata a quota 160 mln.

Lo ha spiegato anche Laporta. "Il monte salari a livello sportivo, con il rinnovo di Messi, avrebbe rappresentato il 110% delle entrate del club, senza rinnovo è invece intorno al 95%” – ha chiarito il presidente del Barcellona. Il 95% è comunque troppo: il club avrebbe sforato il salary cup anche con Messi sotto contratto a zero euro e nessun taglio di spesa su altre voci gli avrebbe permesso di rientrare nei parametri fissati dalla Liga. Ecco perché la spiegazione di Laporta si chiude così: “Purtroppo abbiamo preso l’unica strada possibile”.

BUSQUETS IL NUOVO CAPITANO

Il Barcellona ha annunciato i capitani per la prossima stagione dopo l'addio di Lionel Messi. Ad ereditare la fascia per la prossima stagione sarà Sergio Busquets, i vicecapitani saranno invece Gerard Piqué, Sergi Roberto e Jordi Alba. Busquets potrebbe indossare la fascia già nella prima giornata della Liga, in programma domenica contro la Real Sociedad.

