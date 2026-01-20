Athletic Bilbao, Valverde: "Atalanta ha giocatori di qualità eccelsa, bisogna resistere alla loro pressione"

"Sappiamo che il sistema di gioco dell'Atalanta è distinguibile facilmente da anni. Marcature a uomo con una certa aggressività a tutto campo con giocatori di qualità eccelsa. Sanno palleggiare, sarà difficile, ma non dico niente di nuovo. Dobbiamo resistere alla pressione e superarla". Ernesto Valverde, allenatore dell'Athletic Bilbao, prova a spiegare la strategia dei suoi alla vigilia della penultima partita di League Phase di Champions League: per qualificarsi ai playoff, i baschi devono vincere anche la prossima con lo Sporting Lisbona. "Non siamo una squadra che si dedica alle speculazioni. Non possiamo perderci d'animo contro una squadra forte come l'Atalanta. Bisogna adattarci", prosegue. L'Athletic Club ha il terzino sinistro titolare e tre ali fuori causa: "A me piacerebbe avere tutti sempre disponibili, ma può succedere. Non ci sono Berchiche, i due Williams, Nico e Inaki, e Berenguer. Ma la partita va affrontata lo stesso. Si prospetta una sfida fisica e dai passaggi molto rapidi - sottolinea Valverde -. Siamo qui per competere a prescindere. Non abbiamo ottenuto i migliori risultati possibili dopo altri interessanti con PSG e Atletico Madrid. Nella Liga come in Champions dobbiamo migliorare nel non far succedere troppe cose negative".