Terremoto in provincia di Bergamo: nessun problema per Atalanta-Roma

DOPO LE VERIFICHE

Le verifiche del delegato della Lega Calcio e dei responsabili della sicurezza hanno dato esito positivo

Non ci sono al momento rischi di rinvio per la partita di campionato di serie A, Atalanta-Roma, in programma a Bergamo dalle 15, dopo la forte scossa di terremoto con epicentro nella provincia bergamasca avvertita stamattina. Il delegato della Lega di serie A e i responsabili della sicurezza sono già allo stadio, e per ora non vi sono elementi contrari allo svolgimento regolare dell'incontro.

La scossa è stata avvertita nella Bergamasca e anche a Milano, attorno alle 11:35 del mattino. Il sisma è stato di magnitudo 4.4 con epicentro a Bonate Sotto (Bergamo). In diverse zone del capoluogo lombardo i palazzi hanno tremato in maniera intensa con alcune persone che sono scese in strada.