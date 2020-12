Serie A, diluvio alla Dacia Arena: rinviata Udinese-Atalanta

A causa della violenta pioggia che da ore cade incessantemente sulla Dacia Arena, Udinese-Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dall'arbitro La Penna dopo tre ricognizioni sul campo insieme ai capitani delle squadre, Rodrigo de Paul e Rafael Toloi. In un primo momento il direttore di gara ha posticipato il fischio di inizio di mezz'ora per valutare meglio la situazione, poi però le condizioni del terreno di gioco non sono migliorate e dopo un altro quarto d'ora il match è stato rinviato definitivamente.

