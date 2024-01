Serie A, Atalanta-Udinese 2-0: a segno Miranchuk e Scamacca

ATALANTA-UDINESE 2-0

Al Gewiss Stadium vittoria importante per i nerazzurri in zona Champions: scalvalcata momentaneamente la Fiorentina al quarto posto

Miranchuk e Scamacca affondano l'Udinese























LA PARTITA

Senza Lookman, Koopmeiners e Hien, Gasperini davanti piazza Miranchuk alle spalle di Scamacca e De Ketelaere. Nonostante l'intesa già raggiunta col Napoli, Cioffi invece dietro non rinuncia a Nehuen Perez e, con Pereyra acciaccato in panchina, in attacco si affida a Thauvin e Lucca. Alta e aggressiva sulle seconde palle, l'Udinese parte bene tra le linee, cerca subito Lucca e attacca la profondità per vie centrali. Più precisa e ordinata nel palleggio in mediana, la Dea invece manovra in ampiezza, allarga il gioco e spinge con gli esterni. Da una parte la difesa friulana libera bene su un cross per Scamacca, dall'altra Carnesecchi neutralizza invece due buone giocate di Thauvin. Con poca pressione sui portatori e tanto spazio per pensare e organizzare le idee, Atalanta e Udinese si affrontano a viso aperto, ma sono i bergamaschi ad attaccare con più ritmo e qualità dalla parte di De Ketelaere. Pescato da un cross di Ruggeri, Scamacca prima impegna Okoye di testa, poi sfiora il gol con un bel destro a giro che esce di poco. Occasioni che aumentano il forcing dei padroni di casa e costringono gli uomini di Cioffi ad arretrare il baricentro e a giocare di rimessa. Al termine di una buona combinazione tra Miranchuk e Scamacca, Scalvini testa i riflessi di Okoye di sinistro, poi De Ketelaere ci prova di sinistro, ma il tentativo è debole e prevedibile. Servito da Ederson, Scamacca sbaglia col piattone. Poi Samardzic prende la mira da lontano, ma il suo sinistro termina a lato. Fino alla mezz'ora la gara resta in equilibrio, poi Ruggeri e De Ketelaere costruiscono bene in fascia e Miranchuk sblocca il match di sinistro chiudendo l'azione al centro dell'area. Gol che concretizza il forcing nerazzurro, accende la gara e sveglia l'Udinese. Carnesecchi respinge un diagonale Ebosele, poi Lovric non trova la porta da buona posizione e un sinistro di Samardzic non sfonda. Dall'altra parte del campo invece Scamacca non perdona su un altro assist intelligente di De Ketelaere sugli sviluppi di una rimessa laterale e la Dea raddoppia i conti nel recupero.

La ripresa inizia con l'ingresso in campo di Ehizibue al posto di Ebolese e con una parata di Carnesecchi su un destro dal limite di Walace. Più alta e a caccia di una reazione, l'Udinese prova ad aumentare i giri con Samardzic e a spingere con gli esterni. Da una parte Kolasinac sbroglia ua situazione pericolosa in tuffo, dall'altra invece la Dea serra le linee, gestisce il possesso e manovra senza forzare le giocate. Okoye vola su una mezza rovesciata spettacolare di Holm, poi Lovric non sfrutta un buon contropiede. Azioni che tengono alti i ritmi e allungano le squadre. A caccia di spinta e idee, Cioffi fa entrare Payero e Pereyra al posto di Samardzic e Thauvin. Pescato da Kolasinac, Miranchuk non riesce a battere Okoye di testa. Poi Gasperini sostituisce Holm, Ruggeri e Scamacca con Hateboer, Zappacosta e Pasalic per dare più fisicità alla squadra e anestetizzare la gara. In cerca del gol per riaprire la gara, l'Udinese attacca a testa bassa e spinge con tanti uomini. Carnesecchi blocca in due tempi una punizione di Lovric, poi lo sloveno lascia il posto a Brenner. Nella Dea Palomino prende invece il posto di Scalvini e negli ultimi dieci minuti c'è spazio solo per qualche giocata nello stretto di De Ketelaere, per l'ingresso in campo di Muriel e per registrare la quinta vittoria di fila per i nerazzurri.



LE PAGELLE

De Ketelaere 7,5: strappa, spinge e dà qualità e sbocco alla manovra a sinistra. Si muove bene e riesce sempre a farsi trovare libero dai compagni e a dialogare con i tempi giusti con Ruggeri. Assist per Miranchuk e Scamacca. Prezioso a sorpresa anche in fase di recupero palla

Miranchuk 6,5: pasticcia un po' tra le linee e non è sempre rapido e preciso nel palleggio alle spalle di Scamacca, ma riesce comunque a metterci la firma e a far valere il suo sinistro. Sblocca la gara con freddezza (e un pizzico di fortuna) seguendo bene l'azione avviata da Ruggeri e De Ketelaere

Scamacca 7: si piazza al centro dell'attacco nerazzurro facendo a sportellate con Kristensen e Perez e dando un punto di riferimento sicuro ai compagni per fare la sponda. Nel recupero del primo tempo raddoppia con cinismo e freddezza

Thauvin 6: in avvio le azioni migliori dell'Udinese arrivano dalle sue giocate. Col passare dei minuti però Scalvini e compagni gli prendono le misure. Sostituito, esce dal campo con un certo nervosismo

Lucca 5,5: marcato stretto da Djimsiti, fatica a girarsi e ad attaccare lo spazio con cattiveria. Spalle alla porta difende bene la palla, ma non basta per far male alla Dea

Perez 5: prova a sopperire con l'aggressività e la cattiveria alla differenza fisica con Scamacca, ma non riesce a tenere botta nei duelli e sul raddoppio della Dea sbaglia insieme a Ferreira. Le valigie pronte per il trasferimento a Napoli pesano

IL TABELLINO

ATALANTA-UDINESE 2-0

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6 (35' st Palomino sv), Djimsiti 6,5, Kolasinac 6; Holm 6,5 (24' st Hateboer 6), De Roon 6,5, Ederson 6,5, Ruggeri 6,5 (24' st Zappacosta 6); Miranchuk 6,5 (43' st Muriel sv); Scamacca 7 (24' st Pasalic 6), De Ketelaere 7,5.

A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Bakker, Adopo, Touré. All.: Gasperini 7

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Ferreira 5, Perez 5, Kristensen 5,5; Ebosele 5,5 (1' st Ehizibue 5,5), Lovric 6 (35' st Brenner sv), Walace 6, Samardzic 6 (16' st Payero 5,5), Kamara 6 (31' st Zemura sv); Thauvin 6 (16' st Pereyra 5,5), Lucca 5,5.

A disp.: Silvestri, Padelli, Masina, Tikvic, Kabasele, Gianetti, Zarraga, Camara, Success. All.: Cioffi 5

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 33' Miranchuk (A), 46' Scamacca (A)

Ammoniti: Pasalic, Ederson (A); Kristensen (U)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• L'Atalanta ha guadagnato 25 punti in 11 partite casalinghe in questa stagione di Serie A, la Dea non ha mai fatto meglio dopo altrettanti match interni in un singolo campionato nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (25 anche nel 1996/97).

• Charles De Ketelaere (sette reti e sette assist) è uno dei tre giocatori della Serie A 2023/24 con almeno 7 gol e 7 assist in questa stagione tra tutte le competizioni, insieme a Marcus Thuram e Olivier Giroud.

• Da inizio dicembre 2023, solo Kylian Mbappé (15) ha preso parte a più gol di Charles De Ketelaere (10: cinque reti e cinque assist) nei maggiori cinque campionati europei tra tutte le competizioni.

• Gianluca Scamacca ha segnato sei gol in otto presenze da titolare in questo campionato; tra i calciatori che hanno infatti realizzato più di cinque reti nella Serie A 2023/24, Scamacca è quello con meno match da titolare.

• L’Atalanta ha vinto cinque partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e maggio 2021 (sette in quel caso).

• L’Atalanta ha registrato sette clean sheet nelle prime 11 partite casalinghe in una stagione di Serie A per la prima volta dal 1989/90 (otto in quel caso).

• Solo l’Inter (25) ha realizzato più gol dell’Atalanta (24) in partite casalinghe in questa stagione di Serie A.

• Aleksey Miranchuk ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime cinque presenze da titolare con l'Atalanta tra tutte le competizioni (due reti e tre assist), dopo che era stato coinvolto in solo quattro reti nelle sue precedenti 16 gare dal primo minuto con la maglia della Dea (tre gol e un assist).

• Charles De Ketelaere ha fornito due assist in un singolo match per la prima volta in Serie A.

• Prima di De Ketelaere, l’ultimo giocatore dell’Atalanta che aveva fornito due assist nel 1° tempo di un match di Serie A era stato Ruslan Malinovskyi l’11 aprile 2021 contro la Fiorentina.

• L'Udinese ha schierato una formazione titolare con un'età media di 25 anni e 7 giorni, i friulani non partivano con un 11 titolare così giovane in un match di Serie A dal 26 dicembre 2018 contro la SPAL (24 anni e 358 giorni in quel caso).

• 150ª presenza di Walace con la maglia dell'Udinese tra tutte le competizioni.