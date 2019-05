Serie A, Atalanta-Sassuolo 3-1: la Dea è in Champions

26/05/2019

LA PARTITA

Per la gara decisiva della stagione Gasperini ripropone il tridente con Ilicic-Zapata-Gomez e di conseguenza Pasalic si accomoda in panchina; con l'assenza di Hateboer, spazio a Gosens dal 1'. Nel Sassuolo c'è Pegolo per Consigli in porta e in attacco Boga viene schierato dall'inizio in coppia con Berardi.

L'Atalanta è all'appuntamento con la storia e parte subito forte, Freuler ci prova con un destro da fuori che mette i brividi a Pegolo dopo soli 3'. Il Sassuolo non rinuncia a giocare e prova a fare possesso, ma la Dea è molto più aggressiva, pressa alto e ha tutto lo stadio che la spinge (si gioca al Mapei Stadium per via dei lavori di ristrutturazione dell’Atleti Azzurri d’Italia). Ilicic al 9' non controlla bene a tu per tu col portiere, due minuti più tardi Demiral salva tutto sullo sloveno lanciato in rete e poi Pegolo salva sul tiro di Gomez ( 14' ). Nelle prime battute molto meglio l'Atalanta, che ha il controllo del campo, subisce molti falli e arriva prima sui contrasti, ma commette anche l'errore di scoprirsi e alla prima occasione il Sassuolo punisce in contropiede: bella azione corale conclusa dal geniale tacco di Boga per l'accorrente Berardi, che la mette nell'angolino lontano (18') e gela il Mapei Stadium. La reazione dei nerazzurri è immediata, Zapata scappa alla difesa neroverde e mette in mezzo per Ilicic, che però manca la deviazione a porta vuota (24') prima che Gomez sia fermato da Demiral nell'istante del tiro da ottima posizione. L'Atalanta spinge forte alla ricerca del pari, che arriva al 34' sugli sviluppi di un corner: Zapata mette in rete dopo tanti rimpalli, forse con un braccio, ma Doveri convalida la rete dopo il controllo del Var e l'Atalanta diventa ufficialmente il miglior attacco del campionato per la prima volta nella sua storia (75 reti). Nel finale ottima occasione per il Sassuolo, ma la conclusione di Berardi viene respinta dai difensori nerazzurri. Dall'altra parte Gomez chiude troppo il diagonale e dopo il duplice fischio succede di tutto: De Roon resta a terra in area, Berardi cerca di rialzarlo e si accende una mischia furibonda che coinvolge anche le panchine. Doveri decide per 2 ammonizioni (De Roon e Magnanelli) e un cartellino rosso diretto per Berardi, che lascia i suoi in dieci per tutto il secondo tempo.

La ripresa comincia senza cambi e con un altro cartellino giallo, questa volta per Demiral, che stende Ilicic al limite dell'area, poco più tardi Gomez sfiora il vantaggio con un tiro da fuori area che si spegne sul fondo (5'). L'appuntamento con il 2-1 però è solo rmandato, perché due minuti più tardi il Papu arriva per primo sulla respinta di Pegolo e fa esplodere lo stadio di Reggio Emilia (che esulta anche per il pareggio della Spal col Milan). Una volta avanti l'Atalanta abbassa leggermente il ritmo e controlla il gioco forte della superiorità numerica, dopo un quarto d'ora Gasperini richiama in panchina Masiello e mette Pasalic passando ad un più coperto 4-4-2. L'Atalanta comunque non smette di attaccare e due minuti dopo il suo ingresso in campo l'ex Milan chiude la partita siglando il 3-1 con un colpo di testa su bellissimo assist di Gomez. Una volta segnato il tris e messa in cassaforte la partita l'Atalanta abbassa ulteriormente i ritmi e controlla il gioco facendo possesso palla, nel finale il Sassuolo resta addirittura in 9 per l'espulsione di Magnanelli per proteste e tutto il pubblico aspetta soltanto il triplice fischio per un'esplosione da Champions. Che arriva puntuale 5' dopo il 90', l'Atalanta di Gasperini ha scritto la storia: prima qualificazione in Champions League di sempre e miglior attacco del campionato per la prima volta. Complimenti.