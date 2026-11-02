Serie A, Atalanta-Parma 0-3: tracollo Dea, prima vittoria per Gilardino

Atalanta-Parma, le foto del match
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Il quadro del decimo turno di Serie A si completa con una brutta sconfitta per l’Atalanta, 3-0 in casa per mano del Parma di Gilardino: a decidere il match le reti nella ripresa di Fabbian, l’autogol di Zappacosta e Lontani. Nel corso della prima frazione di gioco i nerazzurri dominano in lungo e in largo, sfiorando l’1-0 in un paio di occasioni con due sinistri molto pericolosi di De Ketelaere. Proprio quando sembra che i padroni di casa siano in pieno controllo del match, ecco che gli ospiti colpiscono: corner perfetto di Sierro al 41’ e incornata vincente di Fabbian, che firma il vantaggio emiliano. Dopo l’intervallo gli uomini di Sarri non riescono a reagire, anzi è la squadra di Gilardino ad allungare: al 47’ il cross dalla destra di El Bilal Touré trova la sfortunata deviazione di Zappacosta, che beffa Carnesecchi e segna nella sua porta il 2-0.
Passano poco più di dieci minuti ed ecco che arriva il tris: Fabbian appoggia per Lontani, che fa partire un gran destro da fuori area per il definitivo 3-0. Il Parma centra la sua seconda vittoria stagionale (la prima per Gilardino) e sale a 8 punti in classifica, insieme a Fiorentina e Sassuolo: ferma a quota 11 l’Atalanta, al tredicesimo posto in classifica e alla quinta sconfitta stagionale.
IL TABELLINO
Atalanta-Parma 0-3
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi 5.5; Zappacosta 5 (dal 31’ st Idele sv), Scalvini 6, Obric 5.5, Bernasconi 5; Ederson 5.5 (dal 17’ st Elmas 6), Pasalic 5.5; Zalewski 5 (dal 31’ st Samardzic sv), De Ketelaere 5, Rowe 5.5 (dal 22’ st Sulemana 6); Krstovic 5.5. All. Sarri. A disp. Sportiello, Sonzogni, Plaia, Levak.
Parma (3-5-2): Daffara 7; Delprato 6.5, Troilo 6.5, Drobnic 6 (dal 1’ st Ndiaye 6.5); Britschgi 6, Fabbian 7.5 (dal 30’ st Frigan sv), Sierro 7 (dal 44’ st Nicolussi Caviglia sv), Keita 6.5, Valeri 6.5; Touré 6 (dal 30’ st Elphege sv), Lontani 7 (dal 22’ st Ordonez 6). All. Gilardino. A disp. Corvi, Ghidotti, Diego Carlos, Carboni, Cremaschi, Konate, Romero, Almqvist, Diallo.
Arbitro: Crezzini.
Marcatori: 41’ Fabbian (P), 47’ aut. Zappacosta (P), 58’ Lontani (P).
Ammoniti: -
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Il Parma ha vinto una gara esterna di Serie A con un margine di almeno tre reti per la prima volta dal 23 giugno 2020 (4-1 contro il Genoa).
Simone Lontani è diventato il più giovane giocatore nella storia del Parma a raggiungere quota tre gol in Serie A, riuscendoci all'età di 18 anni e 288 giorni.
Tra i calciatori con almeno tre reti segnate nei cinque maggiori campionati europei in corso, Simone Lontani è il più giovane (tre – 18 gennaio 2008).
Secondo successo per il Parma in questa Serie A, dopo quello interno contro il Genoa del 20 settembre (2-1); quello odierno è quindi la prima vittoria in trasferta nella competizione dal 18 aprile scorso (1-0 v Udinese).
Il Parma ha vinto due delle ultime tre partite esterne contro l’Atalanta in Serie A (1P), eguagliando il numero di successi ottenuti in casa della Dea nelle precedenti 15 (4N, 9P).
L’Atalanta non perdeva in casa con almeno tre gol di scarto in Serie A dal 9 novembre 2025 (0-3 contro il Sassuolo).
L’Atalanta (3V, 2N, 5P) ha raccolto 11 punti nelle prime 10 giornate di questa Serie A, il suo peggior avvio di campionato dopo le prime 10 gare stagionali dal 2014/15 (nove punti in quel caso); quella era anche l’ultima volta che i nerazzurri perdevano il 50% delle prime 10 giornate disputate in un massimo campionato.
Giovanni Fabbian ha segnato il secondo gol in questo anno solare in Serie A, il primo dal 18 gennaio scorso contro la Fiorentina, anche in quel caso da colpo di testa.
L’autogol di Davide Zappacosta è il primo commesso dall’Atalanta in Serie A da Isak Hien contro il Pisa il 24 agosto 2025; per il classe ’92 quella odierna è la prima autorete nella competizione.
L’Atalanta è la squadra che ha subito più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei in corso (sette).
Il Parma ha ottenuto due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (v Udinese e Pisa).
Solo contro l’Udinese (18) il Parma ha ottenuto più clean sheet in Serie A che contro l’Atalanta (17, come contro la Fiorentina).
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