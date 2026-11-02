Serie A, Atalanta-Parma 0-3: tracollo Dea, prima vittoria per Gilardino

Il quadro del decimo turno di Serie A si completa con una brutta sconfitta per l’Atalanta, 3-0 in casa per mano del Parma di Gilardino: a decidere il match le reti nella ripresa di Fabbian, l’autogol di Zappacosta e Lontani. Nel corso della prima frazione di gioco i nerazzurri dominano in lungo e in largo, sfiorando l’1-0 in un paio di occasioni con due sinistri molto pericolosi di De Ketelaere. Proprio quando sembra che i padroni di casa siano in pieno controllo del match, ecco che gli ospiti colpiscono: corner perfetto di Sierro al 41’ e incornata vincente di Fabbian, che firma il vantaggio emiliano. Dopo l’intervallo gli uomini di Sarri non riescono a reagire, anzi è la squadra di Gilardino ad allungare: al 47’ il cross dalla destra di El Bilal Touré trova la sfortunata deviazione di Zappacosta, che beffa Carnesecchi e segna nella sua porta il 2-0.