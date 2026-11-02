Sassuolo, Aquilani: "Siamo troppo fragili, voglio di più"

02 Nov 2026 - 21:23
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Il Sassuolo ha incassato l'ennesima sconfitta e Alberto Aquilani se la prende con i suoi. “Abbiamo fatto una partita in cui abbiamo cercato di proteggere la fase difensiva. Dopo abbiamo preso gol all’ultimo minuto del primo tempo e sembrava fosse caduto il mondo. Siamo troppo fragili difensivamente e usciamo spesso dalla partita. Un gol preso fa male nel corso della partita. Nel calcio l’errore ci può stare, ma bisogna continuare a stare dentro la partita e noi, invece, diventiamo troppo fragili. Mi aspetto di più da me stesso e dai giocatori. Questa è una squadra abituata a giocare bassa. Mi adeguo al momento, a me non piace stare basso e difendere. Il modulo non è l’aspetto più importante”, ha detto il tecnico neroverde.

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