Parma, Gilardino: "Sono felice, avevamo bisogno di una vittoria così"

Il Parma sbanca Bergamo e regala la prima vittoria ad Alberto Gilardino da quando è sulle panchina gialloblu. “Che dire, sono felice per la squadra e per i ragazzi. La ricercavamo da diverse settimane, siamo passati in un percorso di maturità con più sconfitte. Abbiamo forgiato la vittoria di stasera, di gruppo, nelle ultime settimane. Era un campo difficilissimo, la prima mezz’ora è stata complicata, ma da dopo il gol la squadra è stata più libera mentalmente. Sono felice, dobbiamo mantenere equilibrio perché il campionato è lungo, ma ci godiamo la vittoria. Avevamo bisogno di una partita così, con anche un po’ di incoscienza. Riportare questa energia quotidiana in campo era necessario, abbiamo fatto partite discrete senza risultati e credo che la squadra si meritasse una partita così, e così è stato", le parole del tecnico gialloblu.