Serie A: Atalanta-Lazio 2-2, De Roon salva la Dea al 94'

ATALANTA-LAZIO 2-2

Biancocelesti rimontati due volte dopo i gol di Pedro e Immobile. A segno anche Zapata

di

ANDREA GHISLANDI

Nel secondo anticipo dell'11a giornata di Serie A, Atalanta e Lazio impattano 2-2 e frenano la loro corsa all'Europa. I biancocelesti sbloccano il match con un tap-in di Pedro dopo una conclusione di Immobile respinta da Musso (18'). Nel recupero del primo tempo il diagonale di Zapata regala il pareggio alla Dea. Al 74' Immobile segna il 159esimo gol con la Lazio, eguagliando il record di Piola, ma al 94' De Roon trova il pareggio. Una zampata di De Roon salva la Dea al 94'





















































































































Ultime gallery Vedi tutte

LE PAGELLE

Musso 7 - Incolpevole sui due gol biancocelesti, salva due volte su Immobile e una su Raul Moro. Il suo compito lo fa alla grande.

Zapata 7 - La sua strapotenza fisica è sotto gli occhi di tutti ed è lampante in occasione del gol del momentaneo 1-1.

Demiral 5 - Buca l'intervento in occasione del gol di Pedro e Immobile si conferma un rivale davvero difficile da contrastare. Si riscatta parzialmente con la spizzata che consente e De Roon di trovare un insperato pari.

Pedro 7 - Altra grande prova dell'attaccante spagnolo, al secondo gol di fila. Ha anche il merito di dare il la all'azione del 2-1 di Immobile.

Immobile 7 - Con il gol alla Dea, Ciro è sempre più nella storia della Lazio: agganciato a quota 159 gol Silvio Piola come miglior goleador biancoceleste. Lotta e si sbatte per 85', fino a quando non finisce la benzina.

Felipe Anderson 5 - Gara sottotono dell'esterno brasiliano, che non riesce mai ad azionarsi ed è costretto a una gara prettamente difensiva, non di certo la specialità della casa.

IL TABELLINO

ATALANTA-LAZIO 2-2

Atalanta (3-4-2-1): Musso 7; De Roon 6,5, Lovato 5,5 (22' st Scalvini 6), Demiral 5; Zappacosta 6, Koopmeiners 6, Freuler 6, Maehle 5,5 (38' st Piccoli sv); Ilicic 6 (22' st Muriel 5,5), Pasalic 5,5 (14' st Malinovskyi 6); Zapata 7. A disp.: Rossi, Sportiello, Pezzella, Miranchuk. All.: Gasperini 6,5

Lazio (4-3-3): Reina 6, Hysaj 5,5, Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Marusic 5,5; Milinkovic Savic 6, Cataldi 7 (32' st Leiva 6), Luis Alberto 6 (23' st Basic 6,5); Pedro 7, Immobile 7 (40' st Muriqi sv), Felipe Anderson 5 (32' st Moro 6). A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Radu, Lazzari. All.: Sarri 6

Arbitro: Guida

Marcatori: 18' Pedro (L), 46' pt Zapata (A), 29' st Immobile (L), 49' st De Roon (A)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Demiral (A), Reina (L), Leiva (L)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime sette partite interne di Serie A dopo aver ottenuto sette successi nelle precedenti sette.

La Lazio ha subito gol per 10 trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2016.

L'Atalanta ha trovato il gol con il suo primo tiro nello specchio in questo match.

L'Atalanta ha segnato quattro gol nei minuti di recupero del secondo tempo in questo campionato, il doppio di qualsiasi altra formazione.

Quinta rete per Ciro Immobile contro l'Atalanta in Serie A, la seconda non su calcio di rigore dopo quella dell'agosto 2016.

Pedro ha trovato il gol in due presenze consecutive per la seconda volta in Serie A, dopo le gare contro Udinese e Benevento nell'ottobre 2020.

Quello di oggi è stato solamente il secondo gol in trasferta di Pedro in Serie A, dopo il primo in assoluto registrato nella competizione (alla Dacia Arena nell'ottobre 2020).

10º gol in Serie A per Marten de Roon, che ritrova la rete nella competizione dopo 399 giorni dalla precedente (settembre 2020 contro il Torino).

Danilo Cataldi ha giocato oggi la sua 150ª partita in Serie A.