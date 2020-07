Serie A, Atalanta-Brescia 6-2: goleada nerazzurra nel segno di Pasalic

ATALANTA-BRESCIA 6-2

Non c’è praticamente partita al Gewiss Stadium, dove una super Atalanta, ora al secondo posto, travolge 6-2 il Brescia nel sentitissimo derby lombardo (e non solo per ragioni calcistiche). Subito avanti i nerazzurri con Pasalic; pareggio immediato di Torregrossa, ma dal 25’ al 30’ le reti di De Roon, Malinovskyi e Zapata chiudono i conti già prima dell’intervallo. Pasalic firma doppietta e poi tripletta a inizio ripresa, prima del gol finale di Spalek. Troppa Atalanta, Brescia travolto lapresse

LA PARTITA

Mai come in questa circostanza il derby lombardo è uno di quelli tra i più sentiti della storia, con due città che hanno vissuto dei momenti molto difficili durante l’emergenza Coronavirus. Pronti, via e l’Atalanta sblocca già il risultato, dopo appena 88 secondi di gioco: Malinovskyi gestisce la sfera al limite dell’area di rigore, imbuca per Pasalic, che viene lasciato tutto solo dalla difesa del Brescia, e con un destro rasoterra manda alle spalle di Andrenacci sul primo palo. Nonostante la doccia fredda, la formazione di Lopez sfiora subito il pari: Caldara pasticcia al limite dell’area, Torregrossa gli ruba il pallone, si presenta a tu per tu con Sportiello ma gli calcia addosso. Un altro errore dell’ex difensore di Juventus e Milan porta però all’effettivo gol dell’1-1 all’8’, messo a segno dall’attaccante siciliano: dialogo con Donnarumma e Torregrossa, a tu per tu con il portiere, questa volta non sbaglia col piatto mancino. Il pallino del gioco è comunque sempre dell’Atalanta, che torna avanti al 25’: affondo in area di Gosens, servito da Zapata, tocco all’indietro per De Roon che con uno splendido esterno di controbalzo batte Andrenacci.

A questo punto diventa quasi tutto facile per i padroni di casa, che volano sul 4-1 nel giro di due minuti: prima Malinovskyi scarica un mancino all’angolino basso senza lasciare scampo all’estremo difensore avversario, poi allo scoccare della mezz’ora Gosens mette al centro la sfera per il tuffo di testa di Duvan Zapata che sigla il poker della Dea. Gosens sfiora la manita, calciando al volo sul secondo palo dalla linea di fondo: sinistro contro l’esterno della rete. In ogni caso la cinquina nerazzurra è solamente rimandata all’inizio della ripresa: al 56’, infatti, altra imbucata perfetta di Malinovskyi per l’inserimento in area di rigore di Pasalic, che a tu per tu con Andrenacci non sbaglia. La festa prosegue dopo 4 minuti: Semprini si fa rubare palla da Tameze, Colley mette poi in mezzo per Pasalic che manda alle spalle del portiere marchigiano per la terza volta e si porta a casa il pallone: 6-1. La rete di Spalek, a 7’ dalla fine, non può minimamente mettere in discussione il risultato. L’Atalanta sorpassa momentaneamente al secondo posto Inter e Lazio: la caccia alla Champions League di agosto entra sempre più nel vivo.

LE PAGELLE

Pasalic 8 – Una tripletta da sogno che sicuramente farà molta fatica a dimenticare. L’ex milanista si porta a casa il pallone: sblocca il risultato dopo 88 secondi con un destro preciso e completa la goleada all’inizio della ripresa.

Gosens 7,5 – È quasi “strano” non vedere segnare il tedesco, che ha appena compiuto 26 anni; per lui comunque arrivano ben due assist, di cui sottolineare specialmente quello che porta al 2-1 di De Roon, al termine di un’azione stupenda.

Caldara 5 – Sarebbe una serata assolutamente da cancellare per lui, se non fosse che poi la sua squadra è riuscita a travolgere il Brescia. Due errori veniali nei primi sette minuti di gioco restano comunque troppi.

Torregrossa 6,5 – Sfrutta una grossa indecisione da parte di Caldara per siglare il momentaneo 1-1, prima che l’Atalanta si scateni nuovamente. È sicuramente il meno peggio tra i suoi.

Mateju 4,5 – Non è semplicissimo trovare un unico responsabile della debacle del Brescia già alla fine del primo tempo, ma certamente il difensore ceco ci ha messo ampiamente del suo.

IL TABELLINO

ATALANTA-BRESCIA 6-2

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6,5 (31’ st Rossi 6); Sutalo 6, Caldara 5, Djimsiti 6 (29’ st Czyborra 6); Castagne 6,5 (28’ st Bellanova 6), De Roon 7,5, Tameze 6,5, Gosens 7,5; Pasalic 8, Malinovskyi 7,5 (29’ st Piccoli 6); Zapata 7 (1’ st Colley 6,5). A disp.: Gollini, Da Riva, Freuler, Gomez, Hateboer, Palomino, Toloi, All.: Gasperini 7,5

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci 6; Mateju 4,5, Chancellor 5, Mangraviti 4,5, Semprini 5; Dessena 5,5, Viviani 5 (13’ st Tonali 6), Bjarnason 5; Spalek 6; Torregrossa 6,5 (17’ st Ndoj 6), Donnarumma 5,5 (23’ st Ayé 6). A disp.: Abbrandini, Gastaldello, Ghezzi, Papetti, Sabelli, Skrabb, Zmrhal. All.: Lopez 5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 2’ Pasalic (A), 8’ Torregrossa (B), 25’ De Roon (A), 28’ Malinovskyi (A), 30’ Zapata (A), 11’ st Pasalic (A), 13’ st Pasalic (A), 38’ st Spalek (B)

Ammoniti: –

LE STATISTICHE

L'Atalanta ha vinto 21 partite in questo campionato, con 5 giornate d'anticipo ha già eguagliato il suo record di successi in una singola stagione di Serie A (21 come nel 2016/17 ma dopo 38 giornate).



L'Atalanta è solo una delle due squadre ad aver segnato almeno 93 gol in una singola stagione di Serie A negli ultimi 60 anni, insieme al Napoli nel 2016/17 (94 ma in 38 gare).



Solo tre squadre nella storia della Serie A hanno segnato più reti dell'Atalanta (93) dopo 33 giornate: Torino nel 1947/48 (105), Milan nel 1949/50 (103) e Milan nel 1950/51 (101).



L'Atalanta ha segnato 6 gol in ben 4 match di questo campionato, record in questa stagione nei top-5 campionati europei.



Solo il Bayern Monaco (100) ha segnato più reti dell'Atalanta in questa stagione nei top-5 campionati europei (93).



Mario Pasalic ha realizzato due marcature multiple in Serie A, entrambe contro il Brescia (doppietta nel match d'andata).



L'Atalanta ha schierato la sua formazione titolare più giovane di questo campionato; età media 26 anni e 152 giorni.



Quello di Mario Pasalic dopo 1 minuto e 29 secondi è il gol più rapido segnato dall'Atalanta in questo campionato. L'ultimo più veloce della Dea in A dal dicembre 2018: Zapata contro Lazio 0'57''



Quella di Pasalic dopo 1’ 29’’ è la rete più veloce subita dal Brescia in un match di Serie A da quella di Perrotta (in Brescia-Roma) del maggio 2005 dopo 1’ 32’’.