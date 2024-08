Parma-Atalanta 4-1: crollo Dea a 10 giorni dal Real

AMICHEVOLE

I bergamaschi cadono sotto i colpi di Man (doppietta), Bonny e Partipilo. E Scamacca esce per infortunio

© Getty Images Bruttissime notizie per l'Atalanta a dieci giorni dalla Supercoppa Europea con il Real Madrid. La Dea, infatti, perde 4-1 al Tardini contro un favoloso Parma, trascinato dalla doppietta di Man, a segno al 6' e al 51', e dalle reti di Bonny (30') e Patripilo (77'): inutile il momentaneo 2-1 per i bergamaschi realizzato da Lookman. E Gasperini deve anche fare i conti con l'infortunio al 50' di Scamacca in vista del match con i blancos.

Bruttissima sconfitta per l'Atalanta, che si presenta con un pesante ko in amichevole (4-1 a Parma) allo storico match in Supercoppa Europea col Real Madrid. Il primo brivido per la Dea al Tardini arriva già al 4', quando Man ha due occasioni ravvicinate: prima Musso salva, poi la difesa bergamasca allontana la sfera sulla linea di porta. Ma l'1-0 è solo rimandato e lo segna al 6' proprio il romeno, che trova una grande percussione a centro area superando l'estremo difensore in diagonale. La situazione peggiora per la formazione di Gasperini quando al 30' Bonny, lanciato nello spazio da Coulibaly, regala il raddoppio ai crociati. Il 2-0 dura però solo 3 minuti, poi Scamacca lancia Lookman che salta Suzuki e fa 2-1.

Nella ripresa, arrivano subito altre brutte notizie: Scamacca si fa male al ginocchio sinistro (probabile trauma distorsivo) durante un controllo in area di rigore e, sorretto dai medici, lascia il posto a De Ketelaere, mentre appena dopo il cambio Man fa doppietta e 3-1, chiudendo di fatto i giochi dopo un assolo con pallonetto a Musso. E al 77' il Parma cala il poker con Partipilo. Gli ultimi minuti diventano un conto alla rovescia per la festa dei gialloblù, pronti all'esordio stagionale (l'11 agosto in Coppa Italia col Palermo). L'Atalanta, invece, deve leccarsi le ferite e ritrovarsi in fretta: mancano dieci giorni alla Supercoppa Europea con il Real Madrid.