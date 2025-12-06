Serie A, Verona-Atalanta 3-1: brusco stop per Palladino, prima vittoria per Zanetti

Il match si apre su ritmi piuttosto elevati nonostante il freddo e la nebbia, ma per registrare la prima occasione degna di nota bisogna attendere il 17', quando su una punizione dalla distanza Bella-Kotchap devia verso al propria porta e costringe Montipò a un vero e proprio miracolo per evitare lo 0-1. Il Verona prova ad affrontare l'avversario a viso aperto, ma fatica a pungere e al 26' rischia ancora su una conclusione di De Ketelaere, deviata da un difensore e fuori di pochissimo. L'Atalanta sembra pronta a sbloccare l'incontro, ma al 28' si fa sorprendere da una verticalizzazione improvvisa dell'Hellas e va sotto: Mosquera affonda, serve di tacco Belghali che manda a vuoto Djimsiti e insacca con un gran sinistro sotto la traversa. La Dea va in bambola e dopo una manciata di minuti i ragazzi di Zanetti raddoppiano meritatamente: il gol nasce addirittura da un fallo laterale, Krstovic devia fuori dall'area e tutti stanno a guardare Giovane che si coordina e spara in rete dopo una deviazione che taglia fuori Carnesecchi.