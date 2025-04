Milan-Atalanta, Gasperini: "Rimpianto scudetto? Non scherziamo, Champions gran risultato"

Il commento di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria di San Siro contro il Milan parte proprio dal gol di Ederson: "Una rete bella e determinante, figlia dell'inserimento di un esterno e di un centrocampista, cosa che nel primo tempo non eravamo riusciti a fare pur tenendo a lungo la palla. Nella ripresa abbiamo avuto più spazi ed è uscita questa bella azione, corale". Poi al tecnico dell'Atalanta vengono fatte due domande in ottica futura, visto che la permanenza a Bergamo non sembra per niente sicura, ma la risposta è un doppio dribbling con tanto di sorriso annesso: "Questa è una stagione incredibile, sarebbe straordinario tornare in Champions League, siamo tutti concentrati perché sappiamo quanto sarebbe importante per Bergamo. La vittoria del Bologna poteva essere pericolosa in chiave classifica e invece questo nostro successo è una svolta".