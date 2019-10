L'Atalanta torna a Bergamo: col Lecce la prima nel nuovo Gewiss Stadium

IL NUOVO STADIO

Dopo sei mesi a peregrinare tra Mapei Stadium di Reggio Emilia e Tardini di Parma, l'Atalanta torna a giocare a Bergamo. Domenica contro il Lecce, la Dea giocherà la prima partita nel nuovo Gewiss Stadium, ancora in fase di ultimazione. L'ufficialità è arrivata in giornata dopo l'ok della Lega Calcio. La nuova Curva Nord ospiterà 9.100 tifosi e, grazie ai 7 tornelli di ultima generazione installati, potranno entrare tutti nel giro di un’ora. Complessivamente la nuova capienza è di 22.512 posti. La Dea riabbraccia Bergamo atalanta.it

La Curva Pisani, demolita il 7 maggio 2019, è stata ricostruita e quindi una prima parte di lavori per il restauro dello stadio Atleti Azzurri d'Italia è stato completato. Gasp e i suoi ragazzi possono così dire addio al lungo esilio e ritrovano la loro casa. il direttore operativo dell’Atalanta Roberto Spagnolo ha spiegato cosa rimane da fare per ultimare il restyiling: “Mai più anticipi e posticipi fuori da Bergamo, i prossimi lavori li faremo solo a campionato fermo. L’anno prossimo sarà il turno della tribuna Ubi: forse la Sud potrebbe essere fatta durante la stagione, non questa, con lavori per 10 mesi”. Sabato la squadra si allenerà al Gewiss Stadium, a porte chiuse: sarà il primo assaggio, prima di tornare a fare sul serio a Bergamo.

IL COMUNICATO DELLA LEGA

A seguito dell’accoglimento da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C. dell’istanza presentata dalla società Atalanta B.C. S.p.A. per l’utilizzo dello Stadio “Gewiss Stadium – Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, a parziale rettifica del Comunicato Ufficiale n. 24 del 23 agosto 2019, si comunica qui di seguito l’impianto sportivo ufficiale della società Atalanta B.C. S.p.A. per le gare interne della stagione sportiva 2019/2020: ATALANTA B.C S.p.A: stadio Gewiss Stadium Atleti Azzurri d'Italia