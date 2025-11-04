Logo SportMediaset

VERSO MARSIGLIA-ATALANTA

L'Atalanta a Marsiglia per scacciare la crisi: pronti Lookman e Krstovic con CDK alle loro spalle

L'Atalanta scenderà in campo al Velodrome di Marsiglia mercoledì alle 21

di Redazione
04 Nov 2025 - 13:04

L'obiettivo è ripartire da Marsiglia, senza dubbio non la più semplice delle trasferte e contro una squadra che vede nella sfida contro l'Atalanta un'occasione ghiotta per rimanere attaccata al treno per i playoff. Juric è chiamato a dare un segnale forte in un palcoscenico, quello del Velodrome, che rischia di far tremare le gambe, soprattutto a una squadra che è in cerca di certezze e sta lavorando passo dopo passo per trovarle. La Dea ha ottenuto solo tre vittorie da inizio stagione ed è reduce da ben cinque pareggi e una sconfitta contro l'Udinese che ha sollevato non pochi dubbi sul progetto tecnico inaugurato pochi mesi fa da Juric. 

Le novità di formazione dell'allenatore croato riguardano principalmente l'attacco: tra la fisicità di Scamacca e la versatilità di Krstovic, Juric dovrebbe scegliere il montenegrino al fianco di Lookman. Non si tratterebbe di una bocciatura per Scamacca, ma semplicemente di una scelta dettata dal bisogno di partire con delle certezze (anche di condizione fisica) in una partita che indirizzerà in maniera decisiva il cammino europeo dell'Atalanta. Dietro a Lookman e Krstovic, pronto De Ketelaere ad agire sulla trequarti. Davanti a Carnesecchi ci sarà il terzetto composto da Kossounou, Hien e Djimsiti, mentre i quattro di centrocampo dovrebbero essere Zappacosta, Ederson, Pasalic e Zalewski. 

L'Atalanta troverà sul suo cammino Roberto De Zerbi, allenatore italiano contro cui Juric non è mai riuscito a vincere in campionato: la statistica dice 3 vittorie per l'allenatore ex Sassuolo e un solo pareggio per 3-3 nel giugno del 2020. Atalanta-Marsiglia, invece, evoca al popolo bergamasco i dolci ricordi della semifinale di Europa League 2024 in cui la Dea vinse il ritorno 3-0 e si qualificò per la finale di Dublino che portò allo storico trionfo europeo. 

