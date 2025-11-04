L'Atalanta a Marsiglia per scacciare la crisi: pronti Lookman e Krstovic con CDK alle loro spalle

L'obiettivo è ripartire da Marsiglia, senza dubbio non la più semplice delle trasferte e contro una squadra che vede nella sfida contro l'Atalanta un'occasione ghiotta per rimanere attaccata al treno per i playoff. Juric è chiamato a dare un segnale forte in un palcoscenico, quello del Velodrome, che rischia di far tremare le gambe, soprattutto a una squadra che è in cerca di certezze e sta lavorando passo dopo passo per trovarle. La Dea ha ottenuto solo tre vittorie da inizio stagione ed è reduce da ben cinque pareggi e una sconfitta contro l'Udinese che ha sollevato non pochi dubbi sul progetto tecnico inaugurato pochi mesi fa da Juric.