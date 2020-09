Ilicic torna a Zingonia, dalla Slovenia: "Si sta facendo aiutare"

ATALANTA

A Zingonia è il giorno di Josip Ilicic. Dopo essere rientrato in Slovenia per risolvere alcuni problemi personali, l'attaccante dell'Atalanta torna infatti a farsi vedere al centro sportivo nerazzurro. Assente dai campi dall'11 luglio, Ilicic riprenderà ad allenarsi gradualmente, nella speranza di poter rientrare poi in gruppo nel corso della stagione. Come ha spiegato il presidente della Federcalcio slovena, infatti, per rivedere Josip al top servirà tempo e pazienza . "Si sta facendo aiutare da dei professionisti - ha spiegato a 'Fuzbal' Radenko Mijatovic -. Prova una sensazione di angoscia, ci vorrà del tempo".

"E' una conseguenza dei fatti accaduti in Italia - ha proseguito, spiegando il legame tra le condizioni del giocatore e il dramma coronavirus che ha colpito in maniera particolare la città di Bergamo -. Recentemente ho parlato con lui e gli ho detto che la Federazione gli avrebbe messo a disposizione tutto ciò di cui avrebbe avuto bisogno". "Ci auguriamo che vinca questa battaglia e che torni in Nazionale - ha proseguito Mijatovic parlando della situazione di Ilicic e della speranza di rivederlo presto indossare la maglia della Slovenia -. Attualmente è difficile fare delle previsioni sui tempi, ma dobbiamo essere ottimisti".