Gasperini: "Scudetto? Parliamone verso la fine del campionato..."

L'elenco degli infortunati, però, si allunga: "Djimsiti va a fare una radiografia, speriamo che sia solo una distorsione. Per noi arriva la sosta al momento giusto, abbiamo un po' di acciacchi e speriamo che queste settimane servano per recuperare un po' di giocatori. De Ketelaere è il più vicino a recuperare, per Kolasinac è una lesione di primo grado. Per Zappacosta vediamo, è un problema al polpaccio sinistro. Per Zaniolo (risentimento alla zona inguinale sinistra, ndr) non mi sembra niente di grave, ma dobbiamo aspettare almeno un giorno".