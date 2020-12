Gasperini: "Risultato brutto, sono due punti buttati"

Gian Piero Gasperini è deluso per il pareggio subito in rimonta sul campo del Bologna. "E' un risultato brutto, avevamo il dominio assoluto della gara e nulla lasciava prevedere questo epilogo. Abbiamo avuto tante possibilità per chiuderla, è difficile da spiegare cosa è successo e abbiamo buttato via due punti. Nel primo tempo con un po' di presunzione in meno potevamo fare tanti gol, abbiamo avuto occasioni enormi", ha detto l'allenatore dell'Atalanta.