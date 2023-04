Atalanta, Gasperini striglia Hojlund: "Poco concentrato, non deve perdere l'umiltà"

© ansa

Gian Piero Gasperini si gode il successo di Cremona che permette (almeno per una notte) alla sua Atalanta di agganciare il Milan al quarto posto ("spesso incappiamo in errori banali, come quello del rigore, ma tutto sommato siamo stati superiori e forse meritavamo uno o due gol in più"), ma striglia Hojlund, a secco di gol ma decisivo con un assist: "La prestazione è sempre in grado di farla, ha lo spunto per determinare, come in occasione del gol di Boga. Non l'ho visto concentrato, forse era ancora frastornato dai tanti complimenti ricevuti in settimana - ha detto a Dazn -. Nel finale doveva essere più attento anche in fase difensiva, gli manca ancora. Lui ha delle doti importantissime e le ha dimostrate, è molto giovane e non deve pensare che non ha più nulla da imparare. Le scale per migliorarsi sono infinite, non deve perdere umiltà e mentalità".