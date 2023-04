Serie A, Cremonese-Atalanta 1-3: Boga e Lookman entrano e trascinano la Dea

CREMONESE-ATALANTA 1-3

Dopo il vantaggio di De Roon e il pareggio di Ciofani su rigore, decidono gli innesti di Gasperini, che aggancia il Milan

© Getty Images La ventottesima giornata di Serie A si apre con il successo dell'Atalanta in casa della Cremonese: finisce 3-1, con De Roon che apre le marcature al 44' e Ciofani che pareggia momentaneamente su rigore (56'). A decidere la sfida è la panchina: ad inizio ripresa Gasperini inserisce Boga e Lookman, che firmano rispettivamente il 2-1 al 72' e il tris al 93'. La Dea sale così a 48 punti, agganciando momentaneamente il Milan al quarto posto.

LA PARTITA

L'Atalanta inaugura la ventottesima giornata di Serie A vincendo 3-1 a Cremona e avvisando le concorrenti per la zona Champions. Primo tempo complicato, però, per la Dea, che riesce raramente a rendersi pericolosa, mentre i padroni di casa ci provano dalla distanza con Meité e Castagnetti. La sfida fatica a decollare ma si sblocca poco prima dell'intervallo: Zapata sfonda dalla destra e mette al centro, Aiwu respinge proprio sul destro di De Roon che non sbaglia per l'1-0 al 44'.

La rete non cambia i piani di Gasperini, che vede difficoltà in attacco: per questo, ad inizio ripresa, al posto di Pasalic e Muriel, entrano Boga e Lookman, che ha subito l'occasione per raddoppiare, sparando però su Carnesecchi. Al 54', Toloi tocca il pallone con la mano in area, provocando il rigore per i gririorossi, perfettamente trasformato da Ciofani. Poco dopo, Gasperini rompe ulteriormente gli indugi inserendo Hojlund per Zapata. Proprio il danese, al 72', propizia il 2-1 sfondando sulla destra e mettendo al centro per Boga, che da pochi passi non può sbagliare. Nel finale, i bergamaschi cercano e trovano il 3-1 nel recupero, con il contropiede finalizzato al 93' da Lookman che ritrova così il gol dopo più di due mesi. Con questo successo, Gasperini si prende momentaneamente il quarto posto a quota 48 insieme al Milan, in attesa dei rossoneri e della Roma.

LE PAGELLE

Aiwu 5 - Partita su cui pesa l'intervento non ottimale che porta al vantaggio di De Roon dopo il cross di Zapata.

Ciofani 6,5 - Ancora glaciale dal dischetto: il suo gol regala una speranza ai grigiorossi, resa però vana da Boga e Lookman.

Toloi 5 - Ingenuo nel provocare il calcio di rigore ad inizio ripresa. Un errore, fortunatamente, non decisivo.

Lookman 7 - Insieme a Boga rilancia l'Atalanta, ma è un importante anche per il rendimento personale di uno dei punti fermi della Dea.

Boga 7 - Al posto giusto al momento giusto sull'assist di Hojlund: rete fondamentale per la classifica e la stagione di Gasperini.

IL TABELLINO

CREMONESE-ATALANTA 1-3

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi 6; Aiwu 5, Bianchetti 5,5, Lochoshvili 5,5 (22' st Vasquez 6); Pickel 5,5, Benassi 6 (30' st Basso Ricci 6), Castagnetti 6 (36' st Ghiglione 6), Meité 5,5 (36' st Buonaiuto 6), Valeri 6; Tsadjout 5,5, Ciofani 6,5 (22' st Galdames 5,5). A disp.: Saro, Sarr, Sernicola, Quagliata, Afena-Gyan, Dessers. All.: Ballardini 6

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 5 (35' st Demiral 6), Palomino 6, Scalvini 6; Zappacosta 5,5 (21' st Maehle 6), De Roon 7, Ederson 6,5, Ruggeri 6; Pasalic 5,5 (1' st Boga 7); Zapata 6 (14' st Hojlund 6,5), Muriel 5,5 (1' st Lookman 7). A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Soppy. All.: Gasperini 7

Arbitro: Marinelli

Marcatore: 44' De Roon (A), 11' st rig. Ciofani (C), 27' st Boga (A), 48' st Lookman (A)

Ammoniti: Lochoshvili (C), Pasalic (A), Toloi (A), Ciofani (C), Bianchetti (C)

LE STATISTICHE

Era dal settembre 1991 che l’Atalanta non espugnava il campo della Cremonese in Serie A (2-1 in quell’occasione); da allora, cinque pareggi e una sconfitta.

13 punti per la Cremonese in 28 partite; l’ultima squadra ad avere fatto peggio a questo punto della stagione in Serie A è stata il Benevento nel 2017/18 (10).

Quella con la Cremonese è la peggior partenza di Davide Ballardini dopo le prime 10 panchine da subentrato in Serie A: 6 punti; superato il record negativo di 8, dopo le prime 10 alla guida del Bologna, nella stagione 2013/14.

L’Atalanta ha segnato cinque gol nelle ultime due gare di campionato: tanti quanti nelle precedenti sette.

Ademola Lookman è il debuttane che ha segnato più gol in questo campionato: 13 (a 12 Kvaratskhelia). L'ultimo giocatore dell'Atalanta che al suo debutto assoluto in Serie A ha realizzato almeno 13 reti a questo punto della stagione era stato Poul Rasmussen nel 1952/53.

Marten de Roon è andato a bersaglio per due match di fila per la prima volta in 230 partite di Serie A.

Marten de Roon ha segnato un gol in ciascuna delle ultime due partite di Serie A: tanti (2) quanti quelli realizzati nelle precedenti 46 sfide nella competizione.

Marten de Roon ha trovato il gol con la prima conclusione nello specchio effettuata dall'Atalanta, al 44' di gioco.

Jérémie Boga ha preso parte a sette gol (due reti, cinque assist) in questo torneo: soltanto una partecipazione in meno rispetto alle otto (4+4) delle ultime due stagioni, tra Sassuolo e Atalanta, in 54 partite.

Jérémie Boga non segnava un gol da subentrato in una sfida di Serie A da giugno 2020, contro il Verona (doppietta).

Daniel Ciofani ha trasformato sette degli otto rigori calciati in Serie A, compresi gli ultimi due in ordine di tempo.

Era dall'aprile 2019 che Daniel Ciofani non trovava il gol per due gare consecutive in Serie A (contro Parma e Fiorentina in quel caso).

Daniel Ciofani ha ritrovato il gol da titolare in un match di Serie A a distanza di 181 giorni dall'ultimo, messo a segno contro il Lecce, il 2 ottobre 2022.

Luis Muriel ha tagliato il traguardo delle 300 partite in Serie A, 116 di queste con la maglia dell'Atalanta.

Quello schierato contro la Cremonese è l'XI titolare più anziano impiegato da Gian Piero Gasperini in questa Serie A: 28 anni e 175 giorni.