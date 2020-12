Gasperini: "Gomez? Parlatene quanto volete, io penso ad altro"

VERSO JUVE-ATALANTA

In casa Atalanta tiene ancora banco il caso Papu Gomez, ma Gasperini chiede un tregua: "Convocato? Se non ci sono altri tipi di problemi...". Difficilmente l'argentino giocherà, ma sarà in panchina come domenica scorsa contro la Fiorentina: "C'è da parlare anche degli altri, da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto. Da parte mia basta, ho la possibilità di scegliere, di far entrare uno o l'altro. Io devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile. Tutto il resto non chiedetelo a me, si è già detto abbastanza".

Dubbi sulla presenza dello sloveno contro la Juventus: "Ilicic è ancora in disparte. Non lo so, fino a ieri non si è allenato. Ha problemi alla gola. Oggi Miranchuk può fare il primo allenamento, è risultato negativo".

Sul Real Madrid prossimo avversario di Champions: "Sincero? Che peccato non giocare al Bernabeu. Il prestigio di andare a giocare in questo stadio, come è successo a Liverpool o Amsterdam. Siamo calcando terreni di stadi prestigiosi in tutta Europa. Il Real da solo è per noi un motivo di grande prestigio, ma anche portare il Real a Bergamo".

Vedi anche Champions League Champions League, gli ottavi: Porto-Juve, Atalanta-Real e Lazio-Bayern