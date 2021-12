Gasperini: "Gara decisiva, con un unico risultato da ottenere"

VERSO ATALANTA-VILLARREAL

La possibilità di qualificarci per il terzo anno di fila agli ottavi è una bella benzina, ma del Villarreal non mi fido"

L'Atalanta si gioca il passaggio del turno in Champions League ospitando il Villarreal. Sulla carta un'impresa possibile, anche se Gian Piero Gasperini vuole tenere alta l'attenzione. "E' una gara decisiva, con un unico risultato da ottenere. La possibilità di qualificarci per il terzo anno di fila agli ottavi è una bella benzina. Stiamo attraversando un ottimo momento, ma dobbiamo avere anche la forza di cancellare le vittorie e non solo le sconfitte. Del Villarreal non mi fido, la Champions League è un'altra competizione rispetto al campionato e servirà una grande prestazione", ha detto l'allenatore della Dea.

Sul rischio neve: "Spero che le condizioni atmosferiche non vadano ad influire, sarebbe un peccato indipendentemente dal risultato, mi auguro che ci dia un po' di tregua, spero che le previsioni non siano così pessimistiche".

Sugli infortunati: "C'è fuori soltanto Gosens, speriamo di recuperarlo già a gennaio, c'è qualche acciacco dovuto alla partita di Napoli, ma speriamo che possano recuperare tutti. La gara di domani può avere più partite nei 90', dovremo essere bravi a sfruttare i nostri momenti e impedire a loro di sfruttare le occasioni. Sarà una partita spettacolare, mi auguro bella come l'andata".

Sulla stagione: "Concorriamo per lo scudetto, la Champions e la Coppa Italia, ma ridurre tutto a una vittoria di un campionato o di una Champions per misurare il valore di questa squadra, si rischia di togliere molto a quello che fanno questo ragazzo. Davanti non c'è nessuno che ha vinto il campionato, ma le vittorie non sono solo quelle. La vittoria è avere tutta Bergamo a vivere queste partite, non dobbiamo dimenticarlo".