Gasperini: "Fortunati nel primo tempo, buon punto con una squadra che andava più forte"

"Nel primo tempo l'Udinese ha avuto più fisicità, qualità, quantità, hanno avuto un paio di occasioni da gol clamorose e faticavamo a contenerli fisicamente - ha aggiunto tornando ad analizzare la gara in conferenza stampa -. Pochissimi hanno retto l'impatto e ci hanno permesso di reggere l'urto, nella ripresa abbiamo fatto meglio e forse l'Udinese è anche un po' calata. Siamo cresciuti ma non abbastanza". "I carichi di lavoro sono alibi che non uso - ha proseguito -. Il momento giusto per affrontare Juventus e Napoli? Non si sa mai se sia il momento giusto, oggi perdiamo Djimsiti, cose che succedono, adesso vediamo se rientreranno Retegui e Cuadrado". "Djimsiti? Ha un brutto taglio sopraccigliare, gli abbiamo dovuto dare 10 punti, uno scontro fortuito, ha un po' di mal di testa - ha concluso Gasperini -. Non so nemmeno come abbia potuto aprirsi così, nulla di troppo grave ma martedì sarà dura averlo".