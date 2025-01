Serie A, Udinese-Atalanta 0-0: i legni salvano la Dea

LE STATISTICHE

• L’Atalanta (11V, 3N) è rimasta imbattuta in 14 partite di fila in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia nel torneo: dopo il 1988/89 (14) e il 2019/20 (17).

• L’Atalanta ha pareggiato due match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2022 (contro Torino e Salernitana in quel caso).

• Nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2023/24) solo la Juventus (25) ha pareggiato più partite dell’Udinese (24) nel torneo.

• L’Atalanta ha tentato solo quattro tiri totali in un match di Serie A per la prima volta dal 26 febbraio 2023 contro il Milan (tre in quel caso).

• L’Atalanta ha pareggiato due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2021 (contro Roma e Sassuolo in quel caso).

• L’Atalanta ha pareggiato un match con il punteggio di 0-0 in Serie A per la prima volta dal 1° ottobre 2023 (contro la Juventus).

• L’Udinese ha pareggiato tre partite di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2023 (striscia di quattro in quel caso).

• L’Udinese ha pareggiato due match consecutivi con il punteggio di 0-0 in campionato per la prima volta dal settembre 2023 (contro Frosinone e Cagliari in quel caso).

• L'Udinese ha colpito 10 legni in questo campionato, solo Atalanta e Cagliari (entrambi 12) ne contano di più.

• 200ª presenza per Alexis Sánchez in Serie A, il classe '88 è solo il secondo giocatore cileno a tagliare questo traguardo nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo David Pizarro (381)