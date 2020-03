Francoforte, uno striscione per Bergamo: "Non mollare"

Nei giorni in cui la città è messa in ginocchio dall'emergenza coronavirus, un pensiero per tutti i cittadini di Bergamo arriva da Francoforte, dove gli ultras dell'Eintracht, da anni gemellati con quelli dell'Atalanta, hanno esposto uno striscione nerazzurro scritto in italiano sull’Alte Brucke, il Ponte Vecchio, che si trova sopra il fiume Meno e su cui sorge anche la statua di Carlo Magno: "Bergamo, non mollare!".