Feltri, passione Atalanta: "Tra Coppa Italia e quarto posto non ho dubbi"

13/05/2019

"Mi aspettavo una stagione così perché è da due anni che l'Atalanta sta giocando in modo eccellente e ha ottenuto risultato sorprendenti. Meglio vincere la Coppa Italia o il quarto posto? La Champions è interessante ma quando entri ti buttano fuori dopo tre turni. Preferisco la Coppa Italia, che rimane". Il direttore di Libero Vittorio Feltri, grande tifoso della Dea, non ha dubbi sulla scelta. "Gasperini? Tre anni fa pensavo fosse un bidone perché dopo cinque partite non aveva raccolto un punto - ha detto a Tiki Taka - Ero perplesso. Poi...".