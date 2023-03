Di padre in figlia: iniziativa speciale in Atalanta-Empoli

SERIE A

Il 19 marzo si avvicina e il Digital Content Partner del Club, autore del podcast “Di padre in figlia" narrato da Giorgio Pasotti, ha in programma numerose sorprese per celebrare la Festa del Papà al Gewiss Stadium

© ufficio-stampa LeoVegas.News sarà Match Sponsor di Atalanta-Empoli e, per l'occasione, ha preparato alcune sorprese speciali per i tifosi nerazzurri che sosterranno la Dea nella prossima gara casalinga in programma oggi, 17 marzo, contro i toscani. Durante la partita verrà proiettato sul maxischermo un video di Giorgio Pasotti dedicato al podcast “Di padre in figlia”, la nuova serie realizzata da LeoVegas.News e prodotta da Dr Podcast che ripercorre la magica storia dell’Atalanta. Nel corso del match verranno inoltre distribuite nelle aree hospitality dello stadio circa mille magliette con l’immagine del podcast, il QR code che rimanda alla serie e il logo di LeoVegas.News sulla manica.

La serie “Di padre in figlia” è composta da sette puntate della durata di cinque minuti ed è raccontata dalla voce dell’attore Giorgio Pasotti, bergamasco doc e grande tifoso dell’Atalanta. Come recita il titolo, la storia del podcast è incentrata su un uomo che sta per diventare padre e decide, quindi, di sfruttare il tempo dell’attesa per raccontare ogni giorno qualcosa della sua più grande passione, la Dea. Si realizza così un racconto fatto di aneddoti, curiosità, traguardi storici e imprese sportive che hanno reso l’Atalanta una delle protagoniste della Serie A.

“I padri sono da sempre le figure che trasportano da una generazione all’altra la passione e il tifo per una squadra” ha dichiarato Adele Incerti di LeoVegas.News. “Come recita il titolo della serie, c’è uno stretto legame tra il podcast e la Festa del Papà, motivo per cui abbiamo voluto fortemente essere a fianco della Dea con questa attività speciale in occasione di Atalanta-Empoli e dell’arrivo di questa festa così significativa. Per noi realizzare questo podcast è stato, inoltre, un modo per celebrare l’affascinante storia di questa squadra, che ha saputo scalare le vette calcistiche italiane e imporsi anche nel panorama internazionale”.

“È sempre un grande piacere poter collaborare con LeoVegas.News” ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing di Atalanta BC. “In particolare “Di padre in figlia” è un prodotto di assoluto livello che il nostro Digital Content Partner ha realizzato. Ed è un vero piacere proporlo anche al Gewiss Stadium in occasione della partita Atalanta-Empoli. Sarà l’occasione, visto l’approssimarsi del 19 marzo, per fare gli auguri a tutti i papà, ma anche per permettere a chi ancora non lo avesse ascoltato di conoscere questo podcast davvero molto bello”.