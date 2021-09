De Roon regala tre maglie: allo store dell'Atalanta non si presenta nessuno

INIZIATIVA FLOP

"Scommetto che Messi non avrà mai a che fare con una cosa del genere"

Piccola disavventura e qualche risata amara per Marten De Roon allo store dell'Atalanta. Il centrocampista nerazzurro sui social ha promesso di regalare tre maglie autografate ai primi tifosi presenti nel negozio della Dea, ma nelle ore successive nessun supporter si è fatto vivo per lui, trasformando l'iniziativa in un flop. Getty Images

"Sono nell'Atalanta Store a Bergamo. Alle prime tre persone che entreranno e compreranno la maglietta di Marten De Roon farò l'autografo e la pagherò io - il messaggio di De Roon su Twitter -. Quindi mi auguro arrivino presto...". Appello che i tifosi nerazzurri non hanno accolto a quanto pare. Dopo aver girato per lo store e fatto anche un puzzle nell'attesa inutile di qualche supporter, alla chiusura del negozio il centrocampista si è lasciato andare a una considerazione ironica. "Scommetto che Messi non avrà mai a che fare con una cosa del genere", ha commentato a fine giornata Marten.