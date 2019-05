Coppa Italia, Nicchi sul mani di Bastos: "Allo stadio nessuno l'ha visto"

16/05/2019

Il giorno dopo la conquista della Coppa Italia da parte della Lazio ai danni dell'Atalanta a tenere banco è il fallo di mano in area di Bastos non giudicato da rigore e non visto al Var: "Non sono tenuto ad alimentare le polemiche - ha commentato il presidente dell'Aia Marcello Nicchi -. L'episodio lo hanno rivisto tutti dopo la partita, allo stadio non l'ha visto nessuno". Sul Var a singhiozzo di Gasperini: "Ognuno è responsabile di ciò che dice".