Coppa Italia, Napoli e Atalanta si giocano il primo round verso la finale

SEMIFINALE DI ANDATA

Vigilie più differenti non potevano esserci per Atalanta e Napoli in vista della semifinale di andata di Coppa Italia, in programma stasera allo stadio Diego Maradona. In casa nerazzurra, Gian Piero Gasperini guarda alla sfida contro gli azzurri come un'occasione di immediato riscatto dopo l'inatteso ko interno in campionato contro la Lazio. Sotto il Vesuvio, invece, continua a regnare il caos a proposito del futuro sempre più in bilico del tecnico Rino Gattuso e ora anche del ds Cristiano Giuntoli. Fatto sta che vincere o perdere potrebbe avere conseguenze imprevedibili, soprattutto in casa Napoli.

Nell'Atalanta, Gasperini ritrova due pedine fondamentali come Cristian Romero e Robin Gosens. Il primo è stato convocato (e partirà titolare), dopo che è stata riscontrata una falsa positività al Covid-19. Il tecnico dovrebbe schierare il solito 3-4-2-1, con Zapata in attacco e Muriel in panchina. Sulla trequarti Pessina e Malinovskyi, con l'ucraino favorito su Ilicic. Sulla destra favorito Maehle, visto il forfait di Hateboer.

In casa Napoli a tenere banco sono le voci sul futuro di Gattuso e Giuntoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis costretto a intervenire via social per provare a spegnere l'incendio. Sul fronte formazione, Gattuso dovrebbe riproporre il rodato 4-3-3 con Petagna al centro dell'attacco, affiancato da Lozano e Insigne. In mezzo il terzetto composto da Elmas, Bakayoko e Zielinski, mentre in difesa potrebbero esserci delle rotazioni con Maksimovic e Hysaj pronti a prendere il posto di Manolas e Mario Rui. Tra i pali solito ballottaggio Ospina-Meret.

Sarà la nona sfida tra Napoli e Atalanta in Coppa Italia, con 3 vittorie dei campani e due degli orobici con un pareggio. La vincente del doppio confronto incontrerà in finale una tra Inter e Juventus.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. A disp.: Ospina, Contini, Hysaj, Rrhamani, Ghoulam, Maksimovic, Demme, Lobotka, Politano, Osimhen, Cioffi All.: Gattuso

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. A disp.: Gelmi, Rossi, Caldara, Scalvini, Ruggeri, Ghislandi, Gyabuaa, Ilicic, Miranchuk, Pasalic, Lammers, Muriel. All.: Gasperini.