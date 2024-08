Atalanta, Bellanova non convocato contro il Torino per fattori ambientali?

il caso

Niente match contro i granata da fresco ex per il laterale, che sarebbe stato risparmiato per motivi di rispetto e opportunità

Raoul Bellanova è il caso di mercato che ha aperto la contestazione contro Urbano Cairo in casa Torino, anche lo stesso Paolo Vanoli, allenatore granata, ha confidato di essere stato spiazzato della cessione del laterale all'Atalanta. Gli intrecci di mercato hanno fatto sì che in questo turno di campionato si affrontassero proprio la nuova squadra di Bellanova contro la sua recente ex ma è una situazione del quale il giocatore non dovrà preoccuparsi visto che Gasperini non l'ha convocato.

Bellanova, di cui non ci sono notizie in merito a possibili infortuni, ha giocato entrambe le prime due partite stagionali del Torino, in Coppa Italia e in Serie A, eppure è stato risparmiato dal tecnico bergamasco. Di sicuro un affare divenuto ufficiale a sole 48 ore dalla partita successiva non aiuta l'inserimento del laterale nello scacchiere nerazzurro, anche se nel calcio moderno, col mercato aperto a stagione già iniziata, non è raro vedere convocati - o addirittura titolari - giocatori appena tesserati.

Secondo Sky dietro alla scelta di Gasperini ci sarebbero anche motivi di opportunità e fattori ambientali, come una sorta di segno di rispetto verso il Torino, che ha appena perso un giocatore importante e anche per questo sarà contestato dal suo pubblico, ma anche verso il giocatore, che avrebbe rischiato di vivere una situazione di forte stress.

