Atalanta: Zapata scalpita, Muriel preoccupa Gasp

ATALANTA

Una notizia buona e una meno buona. In vista del big-match contro la Juventus, l'Atalanta recupera Duvan Zapata che ha segnato un gran gol in allenamento mandando segnali incoraggianti a mister Gasperini. Per un colombiano che torna, ce n'è un altro che preoccupa: Luis Muriel non è sceso in campo contro l'Ecuador per un non meglio precisato problema fisico ed è in dubbio per la gara con i campioni d'Italia.

Zapata, infortunatosi in occasione della sfida tra Colombia e Cile del 12 ottobre, ha completamente smaltito la lesione di primo grado all'adduttore destro e tornerà a disposizione contro la Juventus. La sua condizione dopo oltre un mese di assenza dai campi non potrà essere ottimale, ma Gasperini in attacco ha gli uomini contati viste anche le squalifiche di Malinovskyi e Ilicic (sempre che non venga accolto il ricorso dell’Atalanta per lo sloveno).

In queste ore a preoccupare maggiormente è l'ex attaccante della Fiorentina, che dovrebbe rientrare a Bergamo nella giornata di giovedì. Muriel sarà subito sottoposto ad accertamenti e, solo quando arriveranno i risultati, si saprà se potrà scendere in campo sabato. Intanto Gasp tocca ferro e incrocia la dita.

LA MAGIA DI ZAPATA IN ALLENAMENTO