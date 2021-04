Atalanta, Zapata: "L'Inter non è la più forte, con noi hanno sofferto"

Duvan Zapata è pronto a ripartire. Con le qualificazioni ai Mondiali 2022 sospese in Sudamerica, l'attaccante dell'Atalanta è rimasto a Zingonia a lavorare e a ricaricarsi in vista dello sprint di fine stagione per il raggiungimento di un posto in Champions League e la conquista della Coppa Italia in finale contro la Juve. "Vincere un titolo sarebbe speciale e ti farebbe giocare la Supercoppa. Ma io non scelgo, voglio tutto", ha detto in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. Zapata no limits dunque, per la gioia della Dea e di Gasperini. I paragoni con Lukaku e un giudizio sull'Inter, che comanda in campionato ma che per Zapata non è la più forte.