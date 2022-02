Atalanta, Zapata in Finlandia per ulteriori accertamenti

QUI ATALANTA

Il colombiano verrà visitato presso la clinica del professor Sakari Orava, specializzato nella chirurgia dei tendini

L'Atalanta continua a trattenere il fiato per le condizioni di Duvan Zapata. Nella giornata di oggi erano attese novità sull'infortunio che lo aveva costretto a lasciare il match contro il Cagliari pochi minuti dopo essere entrato in campo, ma il club bergamasco ha fatto sapere che mercoledì il colombiano volerà in Finlandia per sottoporsi a ulteriori accertamenti. Verrà visitato nella clinica di Turku del professor Sakari Orava, uno dei più importanti medici sportivi al mondo, specializzato in particolare nella chirurgia dei tendini. Getty Images

Il parere di Orava sarà dunque decisivo: nel caso in cui sia necessaria l'operazione Zapata rischia uno stop di circa 4 mesi. Cioè, di fatto, fino alla prossima stagione. Un infortunio simile (distacco del tendine dell'adduttore) era però capitato anche a Bryan Cristante alla fine del 2019 e in quel caso, sempre dietro parere del luminare finlandese, si era optato per una terapia conservativa, senza interventi chirurgici, che aveva permesso al centrocampista giallorosso di rientrare in circa due mesi e mezzo.