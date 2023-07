L'Atalanta Under 23 verso la Serie C: domanda d'iscrizione depositata dai nerazzurri

© Getty Images

L'Atalanta segue le orme della Juventus e punta alla Serie C con la sua squadra Under 23. La notizia era nell'aria già da settimane, ma con la domanda depositata nelle scorse ore presto sarà realtà, con i giovanissimi nerazzurri che potrebbero essere inseriti nel Girone A del prossimo campionato. L'Under 23 ha indicato come impianto di gioco lo Stadio di Caravaggio, in provincia di Bergamo, sul quale sono già in corso gli interventi di riqualificazione e adeguamento, ma in attesa del completamento dei lavori è stata indicata come sede provvisoria per le prime partite lo stadio "Città di Gorgonzola", in provincia di Milano.