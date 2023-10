Atalanta, tifosi diretti a Graz passano da Maribor per salutare Ilicic

GESTO D'AMORE

Donato al grande ex lo striscione "Per quei tocchi così magici che ci hanno fatto venire i brividi, grazie Ilicic"

"Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano" cantava Antonello Venditti. I tifosi dell'Atalanta non hanno mai dimenticato Josip Ilicic e gli hanno fatto una gradita sorpresa. Circa 120 sostenitori della Dea diretti a Graz per la sfida di Europa League contro lo Sturm hanno deciso di fare una deviazione e si sono recati a Maribor, città slovena dove gioca il grande ex. Ilicic ha anche ricevuto in dono uno striscione a suo modo storico ("Per quei tocchi così magici che ci hanno fatto venire i brividi, grazie Ilicic"), con cui i tifosi gli avevano dato l’addio poco più di un anno fa e che hanno portato con loro in trasferta verso l’Austria.

Ilicic ha giocato nell'Atalanta per 5 stagioni, tra il 2017 e il 2022, scrivendo alcune pagine più belle della storia del club bergamasco e facendo le fortune del tecnico Gasperini. In totale ha vestito la casacca della Dea in 72 partite, 60 reti e 44 assist, contribuendo con il suo sinistro magico alla prima storica qualificazione dell'Atalanta in Champions League. A livello personale, è ancora viva nella mente di tutti i tifosi orobici e amanti del calcio la quaterna rifilata in Champions al Valencia.

Ilicic e la lotta con la depressione Per Ilicic l'avventura all'Atalanta non è stata tutta rose e fiori e nel corso della sua esperienza ha dovuto fare i conti con un avversario subdolo e micidiale, la depressione. Tutto ebbe inizio nei primi mesi del 2020, quando la pandemia da coronavirus era già una realtà mondiale e Bergamo fu la città che patì più di tutte pesantissime conseguenze, con le immagini delle bare trasportate nella notte dai camion dell’esercito perché non più gestibili dai cimiteri locali ancora vive nella memoria di tutti. Tutto ciò forse deve aver pesato anche sulla testa di Ilicic, che nonostante il ritorno in campo dopo la prima grave ondata della pandemia, giocò la sua ultima partita l’11 luglio 2020 contro la Juve, all’Allianz Stadium. Dopo di ché, quattro mesi di assoluto silenzio. Ilicic tornò il 17 ottobre 2020, nella partita persa contro il Napoli al San Paolo per 4-1. All'inizio del 2022, però, la depressione si ripresentò implacabile: la sua ultima gara con la Dea risale al 9 gennaio 2022 (6-2 contro l'Udinese), poi il primo settembre la rescissione consensuale con la Dea e il ritorno in patria.

