Maribor, Ilicic: "Avevo bisogno di tornare a casa, inizia la seconda parte della mia carriera"

L'ex Atalanta dopo il ritorno nel club che lo ha lanciato: "Le mie condizioni? Non so dire quando sarò al meglio"

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Josip Ilicic si presenta come nuovo giocatore del Maribor, il club che lo portò alla ribalta europea nel 2010: "Avevo bisogno di tornare a casa, ho fatto il pieno di paesi stranieri - le parole dello sloveno, che aveva salutato l'Atalanta dopo 5 anni lo scorso 31 agosto -. Questo è un giorno speciale per me. Una persona gioca a calcio per vivere queste emozioni, ecco perché sono tornato. Senza questo club non avrei avuto una carriera del genere e non è ancora finita: questa è solo la seconda parte della mia carriera".

Ilicic disputò solamente 11 partite con la maglia del Maribor, nell'estate di 12 anni fa, ma gli furono sufficienti per attirare l'attenzione del presidente Zamparini e venire acquistato dal Palermo, club da cui partì la sua lunga avventura in Serie A. Ora è pronto a rimettersi in gioco, dopo due stagioni un po' tribolate: "Le mie condizioni mentali e fisiche? È difficile rispondere, non so dire quando sarò al meglio - ha spiegato -. Sapevo che c'era un solo club in cui sarei tornato in Slovenia, ed era il Maribor. Per quanto riguarda la forma fisica, credo e spero di riprendere il ritmo giusto il prima possibile. Ho bisogno del mio tempo. Inizierò da zero qui. Ora qui sono un nuovo giocatore che vuole ottenere qualcosa, un po' come ho iniziato 12 anni fa. Tornare nella nazionale slovena? Se sarò in grado, se avranno bisogno di me... Sono sempre aperto a tutto, mi piace essere d'aiuto".