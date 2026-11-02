Atalanta, Sarri adesso rischia: possibile esonero durante la sosta. Giuntoli: "Tutti in ritiro"

Per il momento infatti il tecnico è confermato e lo ha confermato Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi perché il secondo tempo di oggi è stato inaccettabile - ha detto - Non è un tempo che vanifica mesi di lavoro, ma dobbiamo lavorare tanto e per questo da domani con la proprietà abbiamo deciso di andare tutti in ritiro. Sarri in discussione? Noi ci mettiamo in discussione tutti i giorni, le colpe sono della società, del tecnico e dello staff. Oggi possiamo solo chiedere scusa".