Atalanta, prima 'pinzata' alla Curva Nord. Percassi: "Stiamo scrivendo la storia"

06/05/2019

"Stiamo scrivendo una fase epocale della storia dell'Atalanta". È stato il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi a compiere il primo atto simbolico della ricostruzione dello stadio di Bergamo con la prima 'pinzata' alla Curva Nord. "Sognavo questo momento fin dalla mia prima volta al vertice di questa società. La nostra storia è qui e qui siamo voluti rimanere per dare una nuova casa ai tifosi - ha detto il numero uno nerazzurro -. Per il resto del campionato di Champions non parliamo, badiamo soltanto a concludere nel miglior modo possibile tenendo conto che c'à anche la Coppa Italia che aspetta di essere vinta dal 1963".