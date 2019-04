Atalanta, Papu Gomez capopopolo: "Portiamo tutta Bergamo a Roma"

25/04/2019

"Ora portiamo tutta la città di Bergamo a Roma", così il Papu Gomez ha esultato per la conquista della finale di Coppa Italia contro la Lazio. L'Atalanta continua a stupire: "La finale era il nostro obiettivo da quando abbiamo battuto la Juve. Abbiamo sempre la forza di reagire, mentalmente e fisicamente".



Il capitano non vuole fermarsi qui: "Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, la Champions non sarà facile ma continueremo a lottare anche in campionato. Vogliamo vincerle tutte". Una vittoria importante contro la Fiorentina: "È dedicata alla mia famiglia e ai compagni, siamo un gruppo spettacolare. Passo tantissimo tempo con loro e stiamo molto bene".