Atalanta: Palomino, mistero intorno alla positività. Non trovata nessuna pomata sospetta

È mistero intorno a José Luis Palomino, risultato positivo al clostebol, steroide anabolizzante derivato dal testosterone, utilizzato soprattutto nelle creme cicatrizzanti. Il difensore argentino dell'Atalanta non ricorda episodi che possano spiegare la sua positività al test: insieme alla compagna - come riporta il Corriere edizione Bergamo - ha rivoltato la casa in cerca di pomate, anche tra quelle della figlia di tre anni, che potessero contenere la sostanza proibita cui è stato trovato positivo in un controllo antidoping a sorpresa svolto a inizio ritiro a Zingonia tra il 4 e il 6 luglio. Ma nell'abitazione non è risultato nulla. Con l'Atalanta ha ripercorso i giorni delle vacanze in Argentina, ma nemmeno lì risulterebbero episodi sospetti e da quando è tornato in Italia non ha utilizzato creme o altri farmaci per abrasioni, punture d'insetti o ustioni. Una delle ipotesi è che ci possa essere stata una contaminazione involontaria. Ma deve essere dimostrata.