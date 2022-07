Atalanta, test antidoping a sorpresa: positivo Palomino

ATALANTA

Il difensore argentino ha fallito un controllo di Nado Italia: la sostanza proibita è il clostebol metabolita, subito sospeso dal Tribunale nazionale antidoping

José Luis Palomino è risultato positivo a un controllo antidoping a sorpresa ed è stato immediatamente sospeso dal Tribunale nazionale antidoping in via cautelare. Il difensore dell'Atalanta ha fallito un test effettuato da Nado Italia nel ritiro dei bergamaschi: la sostanza proibita è il clostebol metabolita, uno steroide anabolizzante derivato dal testosterone.

LA NOTA DEL TNA

"Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Josè Luis Palomino (FIGC) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. L’atleta è risultato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita. Il controllo è stato disposto da NADO Italia".

IL COMUNICATO DELL'ATALANTA

"Atalanta BC comunica che in data odierna è stata notificata, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, la sospensione cautelare dell'atleta Josè Luis Palomino - si legge nella nota sui canali ufficiali nerazzurri -. Il club comunica che, in attesa di valutare i prossimi passaggi procedurali, la segnalazione della Procura Nazionale Antidoping riguarda la sostanza 'Clostebol Metabolita'".