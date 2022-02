Atalanta, Malinovskyi segna e mostra maglia contro la guerra

Due gol in due minuti, al 66' e al 68', per il giocatore ucraino dell'Atalanta, Ruslan Malinovskyi, proprio nel giorno più difficile per lui. Dopo il primo, ha sollevato la maglia e ha mostrato una scritta contro la guerra in Ucraina. "No war" il messaggio sulla maglia, il destino ha voluto che segnasse proprio Malinovskyi per mostrare al mondo intero quanto sia terribile la guerra.

