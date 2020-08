Atalanta macchina di gol... colombiana. Nessuna rete made in Italy

L'Atalanta ha sfiorato quota 100: la macchina da gol di Gasperini si è fermata a 98. Numeri da record che non si vedevano da 70 anni in Serie A e c'è una curiosità che lascia un po' d'amaro in bocca: nessuna rete (autogol esclusi, 2) è stata segnata da un giocatore italiano. Questa sì una novità assoluta per il nostro campionato: nessuna squadra aveva mai concluso una stagione senza mandare in gol un giocatore del nostro Paese. "Colpa" di Masiello fino a gennaio e poi di Caldara, gli unici due italiani in rosa esclusi i portieri, che non sono riusciti mai a esultare per un gioia personale.