Atalanta, lungo stop anche per Pessina

BRUTTE NOTIZIE

Il giovane centrocampista ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra

Un'altra brutta notizia per Gasperini dopo il lungo stop di Gosens. L'Atalanta, infatti, dovrà fare a meno di Matteo Pessina per almeno un mese. Il giovane centrocampista ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra, che gli impedirà di scendere in campo prima di novembre.

Il ventiquattrenne monzese, che non ha potuto rispondere alla convocazione nella Nazionale italiana in occasione della fase finale della Nations League, si era stirato in un contrasto in area con Fikayo Tomori al ventunesimo del primo tempo della partita di campionato col Milan domenica sera a Bergamo.