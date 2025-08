Atalanta, i tifosi contro Lookman e il suo entourage: "Indegni e ingrati, rispettateci"

Dura e netta presa di posizione dei tifosi dell'Atalanta riguardo al caso Lookman. Fuori dal centro sportivo di Zingonia, nella mattinata di domenica, è apparso uno striscione firmato dal gruppo "Forever Atalanta until the end". Non si fanno nomi, ma i riferimenti al nigeriano e al suo entourage sono chiarissimi: "Ora basta! Procuratori indegni e giocatori ingrati, rispettate i tifosi e chi via ha valorizzato".