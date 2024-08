Atalanta, Gasperini: "Prestazione molto bella. Lookman e Koop? Navigo a vista..."

ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi dopo il roboante successo di Lecce: "Brescianini e Retegui? L'inserimento è stato facile"

© IPA Gian Piero Gasperini si gode un successo roboante all'esordio della sua Atalanta nella nuova stagione di Serie A: "Abbiamo tirato fuori una prestazione molto bella sotto tutti gli aspetti, anche sul piano tecnico stavamo indubbiamente bene - le sue parole a Sky dopo lo 0-4 rifilato al Lecce -. Anche in una situazione di apparente difficoltà ci sono dei ragazzi che passano su tutto, vanno in campo e giocano molto bene. Avevano voglia di giocare la prima di campionato e l'hanno fatto molto bene".

Grandi protagonisti i nuovi acquisti Brescianini e Retegui: "Complimenti davvero a loro. Retegui è con noi da un po' di più, Brescianini è appena arrivato, da qualche giorno. Sono due giocatori di Serie A che conosco molto bene per averli incontrati da avversari e l'inserimento è stato facile sotto tutti gli aspetti, per merito loro. Chiaramente c'è una squadra che li aiuta e li mette in condizione, come è successo questa sera, di esaltare le loro caratteristiche, ma sono stati bravissimi".

Inevitabile poi parlare dei casi Lookman e Koopmeiners: "Non so cosa ha detto Percassi su di loro, però ha detto sicuramente cose giuste (ride, ndr). Non lo so, sinceramente non si aspettava nessuno di trovarsi in questa situazione. Io in questo momento dovrei navigare un po' a vista, mi ero fatto un po' di pensieri dopo la finale di Supercoppa e poi dopo si è andati incontro a tutte queste difficoltà, compreso l'infortunio di Scamacca. Però poi la società ha preso Retegui. Non so cosa succederà in questi dieci giorni che mancano, il compito è quello di assemblare il più possibile, di vedere con la società cosa può essere utile raggiungere. Poi dopo è chiaro che la definizione la avremo il 31 agosto".