Atalanta, ladri a casa Muriel durante la partita con il Villarreal

Un altro giocatore vittima dei ladri mentre è in campo. Questa volta è toccato a Luis Muriel, che dopo la delusione per la sconfitta della sua Atalanta contro il Villarreal e la conseguente eliminazione dalla Champions League con retrocessione in Europa League, è tornato nella sua casa di Bergamo e ha fatto la brutta scoperta, trovando l'abitazione messa a soqquadro. Da quanto si è appreso, i ladri gli avrebbero portato via orologi e altri oggetti di valore.